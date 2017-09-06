İsviçreli dev firmalar 15 gün içerisinde Türkiye'deki ikinci satın almaya hazırlanıyor. İlk haber 24 Ağustos'ta Yapı Kimyasalları ve Endüstriyel Yapıştırıcılar sektörünün İsviçre merkezli dünya lideri olan Sika grubundan gelmişti. Dünya genelinde 98 ülkede 190 fabrika ile faaliyet gösteren Sika, pazarın önde gelen mastik ve yapıştırıcı üreticilerinden biri olan ABC Kimya'yı satın aldığını duyurmuştu. Sika, bu satın alma ile özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarında etkinliğini artırmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 70 HİSSESİNİ SATIN ALACAK

İsviçreli bir diğer dev olan Straumann Holding AG ile ilgili haber de bugün geldi. Dünyanın en büyük diş implantı üreticisi olan Straumann, Batıgrup olarak bilinen Batıgrup Dental Diş Ürünleri'nin yüzde 70 hissesini satın alacağını açıkladı. İsviçreli dev, Batıgrup'un yanında Batı Dental İç Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Botiss Dental Tıbbi Malzemeler Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin bazı malvarlıklarını da devralacak.

Aslında Batugrup ile Straumann arasında halihazırda kuvvetli bir iş ilişkisi bulunuyor. 2002 yılında kurulan Batı Dental, Straumann'ın Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olarak hizmet veriyor.

Merkezi Ankara'da bulunan şirketin İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Trabzon, Kayseri, Gaziantep ve Samsun'da da ofisleri bulunuyor.

4 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

60 yıl önce kurulan ve merkezi Basel'de bulunan Straumann'ın bünyesinde 4 bin kişi çalışıyor. Firmanın ürünleri 100'den fazla ülkede satılıyor. Şirketin 2016 yılı geliri ise 918 milyon İsviçre Frangı seviyesinde bulunuyor. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada