İtalya'da kötü hava şartları ve sel tehlikesi nedeniyle kamu güvenliğinin sağlanması konusunda garanti verilemediğinden Lazio-Milan maçı ertelendi.

SAHA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Saat 15.00'te oynanması beklenen karşılaşma ağır yağmurun vurduğu Olimpik Stadyumu çalışanlarının tüm çabalarına karşın sahanın kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle oynanamayacak.

Yağmurun yanı sıra sert rügzar, elektrik kesintisi, kapanan yollar ve metro servisinin durdurulması nedeniyle maçın oynanması için gerekli ortam oluşturulamadı.

Sampdoria-Roma maçı da Genoa'daki kötü hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Udinese-Genoa maçının da ertelenebileceği belirtiliyor. Kötü hava şartları nedeniyle İtalya, Livorna'da 7 kişi ölürken 3 kişi de kayboldu.

(Cnntürk)

Kaynak: haberinburada