Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

italya'daki çığ felaketinde 29 kişi öldü

İTALYA'DAKİ ÇIĞ FELAKETİNDE 29 KİŞİ ÖLDÜ

İtalya'da geçen hafta art arda meydana gelen depremlerin ardından çığ düşen otelde toplamda 11 kişi enkaz altından kurtarılırken 29 kişi öldü

Tarih : 26 Ocak 2017, 14:28
Puan Ver : İtalya'daki Çığ Felaketinde 29 Kişi Öldü(8/10)9


İtalya'daki çığ felaketinde otel enkazında kalan son cesetler de çıkartılırken, felakette ölü sayısının 29 olduğu kesinleşti.



Çığ düşen Rigopiano Oteli'nin enkazında, kayıp kişileri bulmak üzere bir haftadır yürütülen çalışmalarda sona gelindi.



Resmi verilere göre, çığ düşen otelde 29 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 29 kişinin cesetleri de enkaz altından çıkarıldı. Olayın üstünden 40 saat geçtikten sonra geçen cumartesi ve pazar günü 11 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı.



 


Olayın meydana geldiği sırada otelde, 4'ü çocuk 28 konuk ve 12 de otel görevlisinin olduğu bildirildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İtalya  Daki  Çığ  Felaketinde  29  Kişi  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER