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İthalat ve İhracat Rakamları Arttı

İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI ARTTI

İhracat birim değer endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi de yüzde 6 arttı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : İthalat Ve İhracat Rakamları Arttı(7/10)3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre,ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7, yakıtlarda yüzde 13,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,2, yakıtlarda yüzde 14,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 27,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 27,8 artarken, yakıtlarda yüzde 9,2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 37,9 ARTTI

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 39,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 47,9, yakıtlarda yüzde 20,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,9 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Haziran ayında 155 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,6 azalarak, 2017 Temmuz ayında 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Temmuz ayında 125,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,9 artarak, 2017 Temmuz ayında 141,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Haziran ayında 139,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,2 artarak, 2017 Temmuz ayında 149,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Temmuz ayında 126,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25,5 artarak, 2017 Temmuz ayında 158,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2017 YILI TEMMUZ AYINDA 107,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Temmuz ayında 112,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak, 2017 yılı Temmuz ayında 107,1 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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