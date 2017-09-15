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İzlanda Başbakanı'nın, Pedofili Hükümlüsüyle Olan Bağlantısı Koalisyonu Çökertti

İZLANDA BAŞBAKANI'NIN, PEDOFİLİ HÜKÜMLÜSÜYLE OLAN BAĞLANTISI KOALİSYONU ÇÖKERTTİ

İzlanda Başbakanı Benediktsson'un, pedofiliden yatan hükümlüyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Skandalın ardından Parlak Gelecek Partisi'nin çekilmesiyle üçlü koalisyon dağıldı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : İzlanda Başbakanı'nın, Pedofili Hükümlüsüyle Olan Bağlantısı Koalisyonu Çökertti(5/10)1

İzlanda Başbakanı Bjarni Benediktsson'un pedofiliden hüküm giyen biriyle bağlantısı olduğu iddiaları, ülkenin koalisyon hükümetinin çökmesine neden oldu.Koalisyon ortaklarından Parlak Gelecek Partisi dokuz aylık görev süresinden sonra üç partili koalisyondan çekildiğini açıkladı.Bu gelişme Benediktsson'un babası Benedikt Sveinsson'un hüküm giymiş bir pedofilin isminin aklanması için bir referans mektubu yazdığının ortaya çıkmasından sonra yaşandı.Hjalti Sigurjón Hauksson üvey kızına 12 yıl boyunca her gün tecavüz etmekle suçlanmış ve mahkum olmuştu. Başbakanın babasından referans mektubuİzlanda hükümeti Başbakanın babasının yazdığı mektubu örtbas etmek ve mektubu kaleme alanın ismini açıklamayı reddetmekle suçlanıyor.Başbakan Benediktsson'ın babasının mektup gönderdiğini Temmuz ayında öğrendiği de ortaya çıktı.İzlanda yasalarına göre hükümlüler "onurlarının iade edilme" şansına sahip.Bunun için referans mektupları gerekiyor. Sonunda hükümlünün sabıka kaydı siliniyor ve yeniden iş hayatına dönmesine olanak sağlanıyor.Başbakan Benediktsson'un babasının gizlice Hauksson'a destek vermesi İzlanda halkı arasında büyük öfkeye yol açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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