İZLETİLEN VİDEO, ZİDANE'I HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI
Futbolculuktaki başarılarını teknik direktörlük alanında da sergileyen dünyaca ünlü teknik adam Zinedine Zidane, Telefoot'a verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı.
"MATERAZZI'YE ATTIĞIM KAFA, HOŞ OLMAYAN ANILARDAN BİRİ"
2006 Dünya Kupası Finali'nde Marco Materazzi'ye kafa attığı o an hakkında düşünceleri sorulan Fransız çalıştırıcı olay hakkında şu cevabı verdi:
"O hareketi yapmakla övünmedim. Tüm genç insanlar, teknik adamlar ve seyirciler futbolu farklı bir mecraya çevirirler. Öte yandan benim de bir kariyerim ve hayatım var. Bu da hoş olmayan anılardan biri. Bunu kabul etmemiz ve kanıksamamız gerek."
BABASINI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI
Programda futbolculuk yıllarından görüntüler verilirken eğlendiği görülen Zidane, sonraki görüntüde gözyaşlarını tutamadı. Ekranda birden bire babasını gören dünya starının gözyaşları sel oldu. Zidane'ın babası Smail'in görüntüde, şu ifadeleri kullandı:
"Onu sevdiğimi söylerken hiç utanmadım. Ona telefonda birçok kez kendisini sevdiğimi söyledim ve şimdi de söylüyorum, gelecekte de söyleyeceğim."
Kaynak: haberinburada
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