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İZMİR AÇIKLARINDA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM


İzmir Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Tarih : 09 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : İzmir Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem(8/10)4

İzmir 'in Dikili İlçesi açıklarında, Ege Denizi'nde, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 14.39'da, Ege Denizi'nde, Dikili açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

CAN VE MAL KAYBINA NEDEN OLMADI

Yerin 10.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte fazla hissedilmedi. Kısa süreli depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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