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İZMİR BUCA'DAKİ BOMBALI SALDIRIYI HBDH ÜSTLENDİ


İzmir Buca'daki Bombalı Saldırıyı HBDH Üstlendi
Tarih : 02 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : İzmir Buca'daki Bombalı Saldırıyı Hbdh Üstlendi(5/10)1

İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'nda görevli personeli taşıyan servis aracının geçiş güzergahındaki çöp konteynerine konulan bombayla 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırıyı 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' adlı örgüt (HBDH) üstlendi.

"SERVİS ARACINI BOMBALADIK"

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "31 Ağustos sabahı İzmir Buca'da, hapishane personelini taşıyan bir servis aracını bombaladık" denildi.

10 KİŞİ YARALANMIŞTI

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerine yerleştirilen bir bomba, cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlatılmış, 1'i ağır, 10 kişi yaralanmıştı. Bombanın el yapımı olduğu belirlenmişti.

PKK'NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ BİRLEŞTİ

HBDH denilen örgüt, 12 Mart 2016'da PKK liderlerinden Cemil Bayık'ın yaptığı açıklamayla, PKK çatısı altında Türkiye'deki komünist ve solcu terör örgütlerinin birleşimiyle kurulmuştu.

Örgüt genel olarak sivilleri hedef alıyor ve asıl yapılanma alanları da Ege ve Karadeniz bölgeleri olarak biliniyor.

HBDH şu örgütlerden oluşuyor:

Devrimci Karargâh, Devrimci Komünarlar Partisi, Maoist Komünist Partisi, Marksist Leninist Komünist Parti, Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri, PKK, Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği, Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist, DHKP-C

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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