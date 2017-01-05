

İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcı girişindeki polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor. Adliye yakınındaki bir araç yanıyor.







Teyit edilmeyen bilgilere göre, iki ayrı patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Patlamanın ardından kaçan bir kişinin arandığı belirtiliyor.







Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.







kaynak:habertürk