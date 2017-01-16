Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

izmir' de yasak aşk cinneti: 3 ölü

İZMİR' DE YASAK AŞK CİNNETİ: 3 ÖLÜ

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 38 yaşındaki M.Ş., karısı 36 yaşındaki Miray Ş. ile yasak aşk yaşadığını düşündüğü 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u tabancayla öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Tarih : 16 Ocak 2017, 13:52
Puan Ver : İzmir' De Yasak Aşk Cinneti: 3 Ölü(8/10)8


İzmir'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 38 yaşındaki M.Ş., karısı 36 yaşındaki Miray Ş. ile yasak aşk yaşadığını düşündüğü 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u tabancayla öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.





Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 318/1 sokakta, M.Ş.'nin eşiyle birlikte yaşadığı apartmanda meydana geldi. M.Ş., 2 çocuğunun annesi eşi Miray Ş.'yi birinci kattaki evlerinde, yasak aşk yaşadığını düşündüğü Selahattin Demirkol'u da merdivenlerde tabancayla ateş ederek vurdu. Ardından aynı silahı başına dayayarak tetiği çeken M.Ş., ağır yaralandı.



EŞİ VE KENDİSİ EVDE, DEMİRKOL MERDİVENLERDE ÖLÜ BULUNDU



Evden gelen silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, Demirkol'u merdivenlerde, Miray Ş. ile M.Ş.'yi ise evin içinde yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin Demirkol'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Miray Ş. ile kocası M.Ş. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Miray Ş. yolda kocası M.Ş. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: İzmir    De  Yasak  Aşk  Cinneti  3  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER