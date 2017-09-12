İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AKHAN İSTİFA ETTİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, YÖK'ün açtığı soruşturma üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İzmir'in dördüncü kamu üniversitesi olarak kurulan ve uzun süredir eğitim faaliyetini sürdüren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Galip Akhan görevinden istifa etti.
15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üniversitede görev yapan çok sayıda akademisyen ve yönetici kadrosundan isim Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış, bazıları da tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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