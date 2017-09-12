Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akhan istifa etti

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AKHAN İSTİFA ETTİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, YÖK'ün açtığı soruşturma üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tarih : 12 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akhan İstifa Etti(9/10)5

İzmir'in dördüncü kamu üniversitesi olarak kurulan ve uzun süredir eğitim faaliyetini sürdüren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Galip Akhan görevinden istifa etti.

15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üniversitede görev yapan çok sayıda akademisyen ve yönetici kadrosundan isim Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış, bazıları da tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İzmir  Katip  Çelebi  Üniversitesi  Rektörü  Prof  Dr  Akhan  İstifa  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER