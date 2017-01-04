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izmir merkezli fetö/pdy operasyonu: 40 gözaltı

İZMİR MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 40 GÖZALTI

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda akademisyenler, asker ve bazı bakanlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 04 Ocak 2017, 13:33
Puan Ver : İzmir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 40 Gözaltı(5/10)7


Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında akademisyenler, asker ve bakanlık görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli, gözaltına alındı.



Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








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