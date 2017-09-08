İZMİR'DE BAŞBAKAN'IN KATILDIĞI AÇILIŞTA GERİLİM: BAŞKAN KOCAOĞLU TÖRENİ TERK ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması öncesinde kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu aleyhine sloganlar atılması üzerine, "Bu yaptığınız 40'ı geçti" deyip töreni terk etti.
ALEYHİNDE SLOGAN ATTILAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında hayata geçirilen toplu taşıma sistemi İZBAN'ın Selçuk hattının açılış töreni sırasında Başbakan Yıldırım Binali Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na vatandaşların olumsuz sloganlar atması üzerine gerginlik oluştu.
"BU YAPTIĞINIZ KIRKI GEÇTİ"
Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da konuşmaya "Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir, uygulayıcısı Başbakan'dır. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız 40'ı geçti. Bu yaptığınız kırkı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje Sayın Başbakanımız kadar benim projemdir. Buna göre davranılması ve adam gibi durulması gerekmektedir. Adam gibi durmaya çağırıyorum, adam gibi durun, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. Başkan Kocaoğlu, konuşmasının ardından töreni terk etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar