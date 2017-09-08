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İZMİR'DE BAŞBAKAN'IN KATILDIĞI AÇILIŞTA GERİLİM: BAŞKAN KOCAOĞLU TÖRENİ TERK ETTİ


İzmir'de Başbakan'ın Katıldığı Açılışta Gerilim: Başkan Kocaoğlu Töreni Terk Etti
Tarih : 08 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : İzmir'de Başbakan'ın Katıldığı Açılışta Gerilim: Başkan Kocaoğlu Töreni Terk Etti(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması öncesinde kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu aleyhine sloganlar atılması üzerine, "Bu yaptığınız 40'ı geçti" deyip töreni terk etti.

ALEYHİNDE SLOGAN ATTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında hayata geçirilen toplu taşıma sistemi İZBAN'ın Selçuk hattının açılış töreni sırasında Başbakan Yıldırım Binali Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na vatandaşların olumsuz sloganlar atması üzerine gerginlik oluştu.

"BU YAPTIĞINIZ KIRKI GEÇTİ"

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da konuşmaya "Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir, uygulayıcısı Başbakan'dır. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız 40'ı geçti. Bu yaptığınız kırkı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje Sayın Başbakanımız kadar benim projemdir. Buna göre davranılması ve adam gibi durulması gerekmektedir. Adam gibi durmaya çağırıyorum, adam gibi durun, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. Başkan Kocaoğlu, konuşmasının ardından töreni terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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