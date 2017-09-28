İzmir'de saklanan HDP'li eski belediye meclis üyesi için karar çıktı.

TUTUKLANDI

Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan ve İzmir'de saklandığı evde yakalanan Mardin'in eski Artuklu Belediye Meclis üyesi Sevinç Bozan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14 EYLÜL'DE İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mardin ve İzmir Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 14 Eylül'de İzmir'in Balçova ilçesinde saklandığı evde gözaltına alınan Bozan, Mardin'e getirildi.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKLA SUÇLANIYOR

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sevinç Bozan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: haberinburada