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İzmir'de Hareketli Saatler! Meydanda Gerginlik, Protokolde Sıcak Görüntü

İZMİR'DE HAREKETLİ SAATLER! MEYDANDA GERGİNLİK, PROTOKOLDE SICAK GÖRÜNTÜ

Başbakan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, dün yaşanan gerginliğin ardından ilk kez bir araya geldi. Meydanda iki grup arasında gerginlik yaşanırken, ikili protokolde sıcak görüntü verdi.

Tarih : 09 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : İzmir'de Hareketli Saatler! Meydanda Gerginlik, Protokolde Sıcak Görüntü(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dünkü törende yaşanan gerginliğin ardından ilk kez Konak Meydanı'nda İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde bir araya geldi. Tören alanındaki iki kalabalık grubun arasında polis güvenlik önlemi aldı. Bir taraf "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diğer taraf "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atarken çıkan gerginlik, polisin ve araya giren milletvekillerinin çabalarıyla sona erdi.

İKİ GRUBUN KARŞILIKLI SLOGANLARI, MEYDANI GERDİ

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş törenleri İzmir Valiliği önünde tarihi binaya bayrak çekiş ve atlı süvari birliklerinin gösterisiyle başladı.

Bir grup "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratı yaptı ve tekbir getirdi, bir diğer grup ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" diye slogan attı.

ARAYA ÇEVİK KUVVET GİRDİ

Gerginliğin artması üzerine iki grubun arasına çevik kuvvet girdi ve CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay ile Musa Çam'ın telkinleriyle ikinci grup dağıldı.

Bu gruptan bayrak taşıyan yaşlı bir kadın meydanda kaldı ve sadece "İzmir" diye slogan attı.

PROTOKOLDE DÜNKÜ GERGİNLİKTEN ESER YOKTU

Meydanda bunlar olurken protokolde ise dünkü gerginlikten eser yoktu.

Dün Selçuk'ta Başbakan Yıldırım'ın programını kürsüde konuşma yaptığı sırada protestolar sonrası terk eden Aziz Kocaoğlu da alana geldi.

BAŞBAKAN VE BAŞKAN EL SIKIŞTI

Kocaoğlu alana girdikten sonra protokolde yerini alırken Başbakan Yıldırım ile el sıkıştılar.

Törenin ardından Başbakan Yıldırım, Buca Seyhan İZBAN İnkılap İstasyonu'nda Buca Gençlik Merkezi'nin açılışı ile Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma törenlerine katılmak üzere alandan ayrıldı.

AÇILIŞTA GERGİNLİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında hayata geçirilen toplu taşıma sistemi İZBAN'ın Selçuk hattının dünkü açılış töreni sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

"BAŞKAN ADAM GİBİ DURUN" DEYİP KÜRSÜDEN İNMİŞTİ

Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan Kocaoğlu'nun konuşması sırasında sloganlar yükselmiş, kendisine hakaret edildiğini belirten Kocaoğlu "Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız kırkı geçti. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Adam gibi durmaya çağırıyorum" diyerek kürseden ayrılmıştı.

"AZİZ BAŞKAN'IN ŞEKERİ VAR" DEMİŞTİ

Başbakan Yıldırım ise "Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan'ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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