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İzmir'de Korkutan Görüntü: Deniz Kırmızıya Boyandı

İZMİR'DE KORKUTAN GÖRÜNTÜ: DENİZ KIRMIZIYA BOYANDI

İzmir'in Foça ilçesinde, arıtma tanklarında çatlak oluşması nedeniyle deniz kıpkırmızı oldu.

Tarih : 23 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : İzmir'de Korkutan Görüntü: Deniz Kırmızıya Boyandı(6/10)2

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen arıtma tankındaki sorun sebebiyle deniz kırmızıya boyandı.

ARITMA BORUSU ÇATLAMIŞ

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisindeki tanklardan birinin tahliye borusundaki çatlak nedeniyle ortaya çıkan sorun giderilmesine rağmen deniz kırmızı renge büründü.

SIZINTI DENİZİ KIRMIZIYA BOYADI

Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki tanklardan birinin tahliye borusundaki çatlak sızıntı yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, durumun hemen fark edilerek 10 dakika içinde önlem alındığı ve arızanın giderildiği açıkladı. Ancak, bir süre devam eden sızıntı sonrası deniz kırmızıya büründü. Denizdeki bazı balıkların ise öldüğü görüldü.

"YAYILMAMASI İÇİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTIK"

İZSU yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Mevcut çatlaktaki arıza giderildi ancak bu süre içinde arıtma tesisi içindeki yağmur suyu hattına ulaşan tanktan gelen su, tesis dışındaki deşarj hattında bulunan mevcut suyun debisinin de fazla olması nedeniyle seyrelerek denize ulaştı. Sızıntı suyunun daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleri ile hızla temizlik çalışması başlattık. Bariyer kurarak da gereken önlemi alacağız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı da bilgilendirdik."

HALK OLAYI ELEŞTİRDİ

Yenifoçalı vatandaşlar, yeni inşa edilen tesiste böyle bir sızıntı yaşanmasını eleştirdi. Denizin kırmızıya bürünmüş halinin fotoğrafını çeken vatandaşlar, bunları sosyal medya üzerinden paylaşarak olayın tekrar yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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