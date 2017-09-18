İZMİR'DE MAĞAZALAR KEPENK İNDİRİYOR
Ekonomideki durgunluk, nakit sıkıntısı, yüksek kira bedelleri, İzmir'de birçok mağazanın vitrinlerini boşaltmasına neden oldu.
Ekonomideki durgunluk, nakit sıkıntısı, yüksek kira bedelleri, İzmir'de birçok mağazanın vitrinlerini boşaltmasına neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'daki Milli Kütüphane Caddesi'ndeki dükkanlar, bu kez bir satış tekniği ya da müşterinin dikkatini çekmek için değil darboğazda olduklarından vitrin camlarına "Kapatıyoruz" diye yazdı.
"ESNAF SONU İNDİRİMİ"
Üç adet pantolonun 99 TL'den, gömleğin 15 TL'den satıldığı mağazalardaki indirim, 'sezon sonu' değil 'esnaf sonu' indirimi oldu. Benzer görüntüler Alsancak, Çankaya gibi birçok mağazada yaşanmış malını satan esnaf, kapıya kilidi vurmuştu. Konak'ta SGK bloklarının bulunduğu yerde de çok sayıda kadın ve erkek giyim mağazaları, aylık kirası 20- 30 bin TL arasında değişen bedelleri karşılayamadıkları için boşaltıldı.
Kaynak: haberinburada
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