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İzmir'in 'Durak Tarzanı' Kışlık Mekanına Geri Döndü

İZMİR'İN 'DURAK TARZANI' KIŞLIK MEKANINA GERİ DÖNDÜ

Sevgilisinden ayrılınca İstanbul'dan İzmir'e yerleşerek duraklarda yaşamaya başlayan ve İzmirlilerin 'Durak Tarzanı' adını taktığı vatandaş, kışlık mekanı olan durağa geri döndü.

Tarih : 21 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : İzmir'in 'durak Tarzanı' Kışlık Mekanına Geri Döndü(6/10)2

İstanbul'dan 9 yıl önce İzmir'e gelen Doğukan Kaya, yıllarca üzerinde yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Kültürpark'ın yanındaki Montrö otobüs durağına döndü.

İZMİRLİLER 'DURAK TARZANI' LAKABINI TAKTISevgilisinden ayrılmasının sonra 2008 yılında İstanbul'dan İzmir'e gelip, farklı yaşam tarzını seçen Doğukan Kaya, Alsancak Semti'nde, Kültürpark'ın dış duvarının yanındaki Montrö otobüs durağının üstüne yerleşip, yaz kış, yağmur, soğuk demeden 7 yıl boyunca burada yaşadı. Kalacak bir yeri ve işi olmadığını, otobüs durağının üzerinde yaşadığını söyleyen Kaya'ya İzmirliler 'Durak Tarzanı' lakabını taktı.

"KIŞLIK EVİME GERİ DÖNDÜM"

İki yıldır ortalarda görünmeyen Kaya, aynı durağa döndü. Kaya, burada kaldığı sırada, durağın üzerini örten dallar bunanınca herkesin kendisini gördüğünü, ilgiden rahatsız olduğunu anlatırken şöyle dedi: "Beni durakta yatarken görenler cep telefonu ile görüntümü çekiyorlardı. Bazen durakta onlarca kişi aynı anda görüntü alıyordu. Ben de bu yüzden başka duraklara yöneldim. İki yıl İnciraltı bölgesinde farklı otobüs duraklarında kaldım. Ancak artık, 'kışlık' dediğim evime döndüm. Sonbahar ve kışı burada geçireceğim. Benim evim barkım otobüs durakları. Bana kimse iş de vermiyor. Durumum ortada. Kimseye bana yardım edin diyemem: Bunlar vicdan işi."

İşte İzmir'de yaşayan 'Durak Tarzanı':

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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