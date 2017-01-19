

İlk albümünü 13 yaşında çıkaran Jojo, önceki gün KOKO'da sahne aldı. 26 yaşındaki şarkıcı, sahne performansından çok giydiği file tulumla Gündem oldu.







İçini tamamen gösteren tulumun içine siyah iç çamaşırı giyen şarkıcı, bu tarzıyla herkesi şaşırtmayı başardı.







Gerçek adı Joanna Noëlle Blagden olan şarkıcı, ağır makyajı ve yüksek topuklu ayakkabısıyla tüm gece yüksek enerjisiyle hayranlarını coşturdu.







kaynak:milliyet