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juventus, rincon'u transfer etti

JUVENTUS, RİNCON'U TRANSFER ETTİ

Serie A ekiplerinden Juventus, Genoa'dan Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon'u 8 milyon avro karşılığında transfer etti.

Tarih : 03 Ocak 2017, 11:34
Puan Ver : Juventus, Rincon'u Transfer Etti(6/10)5


İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon'u kadrosuna kattı.



Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, Genoa forması giyen 28 yaşındaki Rincon ile 8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.



Venezuela Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Rincon, bu sezon Genoa ile Serie A'da 16 maça çıktı.



 



 



kaynak:sabah








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