İtalya Serie A takımlarından Juventus'un ABD'nin New York şehrindeki antrenman sahasında 9 yaşındaki bir çocuğun üzerine kale direği düştü. Minik futbolcu trajik şekilde hayatını kaybetti.

Calcio Mercato'nun haberine göre, olayın New York'ta bulunan Juventus'un futbol akademisi sahasında gerçekleştiği öğrenildi.

ANNESİ DE YAKININDAYDI

Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Tommaso Cerase'nin annesinin de olay sırasında orada olduğu ifade edildi. Cerase'nin yaşanan olayın ardından Roosevelt Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada