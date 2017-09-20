JUVENTUS'UN 9 YAŞINDAKİ FUTBOLCUSU, ÜZERİNE DİREK DÜŞÜNCE HAYATINI KAYBETTİ
Juventus'un ABD'deki futbol okulunda eğitim gören 9 yaşındaki futbolcu, üzerine düşen kale direği sonrasında hayatını kaybetti.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'un ABD'nin New York şehrindeki antrenman sahasında 9 yaşındaki bir çocuğun üzerine kale direği düştü. Minik futbolcu trajik şekilde hayatını kaybetti.
Calcio Mercato'nun haberine göre, olayın New York'ta bulunan Juventus'un futbol akademisi sahasında gerçekleştiği öğrenildi.
ANNESİ DE YAKININDAYDI
Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Tommaso Cerase'nin annesinin de olay sırasında orada olduğu ifade edildi. Cerase'nin yaşanan olayın ardından Roosevelt Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar