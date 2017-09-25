JUVENTUS'UN EFSANESİ PAVEL NEDVED, ÇEK TAKIMI FK SKALNA İLE BİR MAÇLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Juventus'un efsane isimlerinden olan Pavel Nedved, Juventus'la çıktığı son maçtan 8 yıl sonra, bir maçlık sözleşme imzaladığı Çek takımı FK Skalna ile kariyerindeki son maça çıkarak emekli olacak.
Çekya'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Juventus'un efsane ismi Pavel Nedved, 45 yaşında yeşil sahalara geri dönüyor. Nedved, Çek takımı FK Skalna takımı ile bir maçlık sözleşme imzalıyor. Juventus ile çıktığı son maçtan tam 8 yıl sonra emekli olacak olan Nedved, bunu Çekya ekibi FK Skalna'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Kariyerinde Viktoria Plzen, Dukla Prag, Sparta Prag ve Lazio gibi takımlar bulunan Pavel Nedved, Juventus'a transfer olduktan sonra Torino ekibinin efsane isimleri arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.
Kaynak: haberinburada
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