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Juventus'un Efsanesi Pavel Nedved, Çek Takımı FK Skalna ile Bir Maçlık Sözleşme İmzaladı

JUVENTUS'UN EFSANESİ PAVEL NEDVED, ÇEK TAKIMI FK SKALNA İLE BİR MAÇLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Juventus'un efsane isimlerinden olan Pavel Nedved, Juventus'la çıktığı son maçtan 8 yıl sonra, bir maçlık sözleşme imzaladığı Çek takımı FK Skalna ile kariyerindeki son maça çıkarak emekli olacak.

Tarih : 25 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Juventus'un Efsanesi Pavel Nedved, Çek Takımı Fk Skalna İle Bir Maçlık Sözleşme İmzaladı(6/10)2

Çekya'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Juventus'un efsane ismi Pavel Nedved, 45 yaşında yeşil sahalara geri dönüyor. Nedved, Çek takımı FK Skalna takımı ile bir maçlık sözleşme imzalıyor. Juventus ile çıktığı son maçtan tam 8 yıl sonra emekli olacak olan Nedved, bunu Çekya ekibi FK Skalna'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Kariyerinde Viktoria Plzen, Dukla Prag, Sparta Prag ve Lazio gibi takımlar bulunan Pavel Nedved, Juventus'a transfer olduktan sonra Torino ekibinin efsane isimleri arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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