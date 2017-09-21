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Kabataş Martı Projesi'nde Sona Yaklaşılıyor

KABATAŞ MARTI PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILIYOR

Kabataş'ta başlanan, kamuoyunda Martı Projesi olarak da bilinen, Kabataş Transfer Merkezi Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

Tarih : 21 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Kabataş Martı Projesi'nde Sona Yaklaşılıyor(7/10)3

Kabataş'ta başlanan, kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda "Martı Projesi" olarak da bilinen, "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde sona yaklaşılıyor. Bir yandan son kazıkların çakıldığı diğer yandan beton iskelelerin ve deniz üzerindeki platformların yapımının sürdüğü projenin, şekillenmeye başladığı görülüyor.

DENİZE YÜZLERCE KAZIK ÇAKILDI

Bölgede yapılan çalışmalarda bugüne kadar denizin üzerinde iskele ve platformların oluşturulması için bugüne kadar yüzlerce kazık çakıldı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü projede bir yandan denize son kazıklar çakırlırken, diğer yandan çakılması biten kazıklar üzerine beton bloklarlar konularak denizin üzeri dolduruluyor. Bölgeye havadan bakıldığında projenin artık yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor. İskelelerin yüksekliği şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek şekilde planlanmıştı.

Öte yandan projenin kıyıda bulanan bölümünde kazıklar üzerinde inşa edilen yaklaşık 20 metre eninde, yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir alanda yürüme yolu ve sosyal alanlar yapımı çalışması da sürüyor.

PROJEDE NELER VAR

Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. İnşaat nedeniyle Kabataş 1,5 yıl daha deniz trafiğine kapalı kalacak. Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik olan meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak, büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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