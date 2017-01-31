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kabul etmek mümkün değil, rencide edici

KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL, RENCİDE EDİCİ

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ABD'nin vize kısıtlamasını eleştirerek, "Hiçbir ülkenin vatandaşı kategorik olarak kötü olmaz" dedi

Tarih : 31 Ocak 2017, 10:50
Puan Ver : Kabul Etmek Mümkün Değil, Rencide Edici(10/10)7


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve halkının çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesine ilişkin, “Kararın gözden geçirilmesi” çağrısı yaptı.



Trump yönetimine “Bunu kabul etmek mümkün değil” mesajı veren Kurtulmuş “Maalesef bu kararın arkasında son zamanlarda özellikle Batı dünyasında artan İslamofobiyanın, göçmen karşıtlığının, yabancı düşmanlığının çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Amerika gibi bütün farklı dinleri ve etnik grupları bir arada bir kapta eriten bir millet olarak bilinen bir ülkede, bu kararın alınması son derece rencide edicidir. Doğru değildir. Gerçekten de insanlar arasında ayrımcılık oluşturan bir karardır. Bu kararı düzelteceklerini ümit ediyorum” açıklamasında bulundu.



“Hiçbir ülkenin vatandaşı kategorik olarak kötü olmaz” diyen Kurtulmuş şunları söyledi:



“Her ülkenin vatandaşları arasında iyi insanlar olabileceği gibi, yasadışı insanlar da olabilir. Dolayısıyla demokratik devletlerin ve uluslararası camianın yapması gereken bu yasadışı veya terörle ilgili insanlar için bir network oluşturmak ve bunlarla mücadelede uluslararası koalisyonu güçlendirmektir. ABD ve diğer bütün Batı devletlerinin yapması gereken budur. Maalesef şu an birbiriyle paralel çalışan iki karanlık oda var. Biri İslamofobi ve yabancı düşmanlığı, diğeri İslam'ın aziz yüzünü kullanarak yeryüzünü kana bulayan DEAŞ benzeri terör örgütleri ve onların arkasındaki akıllar. Bunlar aynı amaca hizmet ediyor. İkisi de 1 milyar 700 milyon Müslüman'ın hayatını zehir ediyor. Buna karşı uyanık olmak lazım."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kabul  Etmek  Mümkün  Değil  Rencide  Edici    haber

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