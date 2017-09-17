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Kabus Bitti! Fenerbahçe Alanyaspor'u 4-1'le Geçti

KABUS BİTTİ! FENERBAHÇE ALANYASPOR'U 4-1'LE GEÇTİ

Süper Lige kötü başlayan Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek rahat nefes aldı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Kabus Bitti! Fenerbahçe Alanyaspor'u 4-1'le Geçti(5/10)1

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi Alanya'da nefes aldı. Sarı Kanarya, bir çok ilkin yaşandığı maçta Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

JANSSEN VE GIULIANO'NUN İLK GOLLERİ

Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atan Fenerbahçe'de, perdeyi açan isim olan Janssen ve 3. golün sahibi Giuliano, sarı lacivertli formayla ilk gollerini attı. Öte yandan Janssen, bu sezon Fenerbahçe'de gol atan ilk forvet oyuncusu oldu. Ayrıca taraftarların dört gözle beklediği Mehmet Ekici de ilk kez resmi bir maçta sarı lacivertli formayı giydi.

PERDE 17'DE AÇILDI

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Janssen'le aradığı golü buldu. Alanyaspor, 42. dakikada formda yıldızı Emre Akbaba ile eşitliği yakalasa da, devrenin son anlarında sahneye çıkan Valbuena, şık bir golle Fenerbahçe'yi soyunma odasına 2-1 önde götürdü. İkinci yarıda da etkili olan taraf Fenerbahçe olurken sarı lacivertliler 60. dakikada bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Giuliano, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarken, 90+5'te bir kez daha sahneye çıkan Valbuena da maçın skorunu belirleyen isim oldu: 4-1

FENERBAHÇE 8 PUANDA

Bu sonuçla Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Aytemiz Alanyaspor 4 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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