İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren açık olan trafikte öğlen saatlerinden itibaren yer yer yoğunluklar oluşmaya başladı. Yoğunluğun sebebi ise vatandaşların bayram ziyaretlerine çıkması.

TATİL NEDENİYLE İSTANBUL BOŞALMIŞTI

Bayram tatilinin uzatılmasının ardından birçok İstanbullu, bayramı ve tatili şehir dışında geçirmek için yollara düşmüş, şehirden ayrılmıştı. Tatilin başlamasının ardından İstanbul'da alışılmışın aksine yollar boş kalmıştı.

BAYRAM ZİYARETLERİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Bayramın ikinci gününde gerek bayram ziyaretlerinde bulunmak için güzel havayı değerlendirmek için, araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşlar, yer yer trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle, E-5 olarak bilinen D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde Haliç Köprüsü'nden itibaren görülmeye başlayan araç kuyrukları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişine kadar uzadı. Köprü girişinde de katılımlardaki yoğunluk nedeniyle araçların yavaşlayarak geçiş yaptıkları ve trafik yoğunluğuna neden oldukları görüldü.

TRAFİK KABUSU GERİ DÖNDÜ

Bayram ziyaretleri ve güzel hava, nüfusunun büyük kısmı şehir dışında olan İstanbul'da, rahat geçen birkaç günün ardından trafik kabusunun geri dönmesine neden oldu.

Kaynak: haberinburada