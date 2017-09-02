Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. Ankara'da kaçak kurbanlık görüntülerinin adresi Ankara'nın en önemli alışveriş merkezlerinden Ankamall oldu.

VATANDAŞLAR ŞOKA GİRDİ

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, güvenlik önlemlerini atlatarak soluğu Ankamall alışveriş merkezinde aldı. AVM'ye gelen vatandaşlar karşılarında gözü dönmüş boğayı görünce adeta şok yaşadı. Güvenlik görevlileri ise çareyi boğanın önünden kaçmakta buldu.

KORKU DOLU ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Boğanın, uzun uğraşların sonucunda yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada