KAÇAK BOĞA ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ BİRBİRİNE KATTI, VATANDAŞLAR NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. Ankara'da kaçak kurbanlık görüntülerinin adresi Ankara'nın en önemli alışveriş merkezlerinden Ankamall oldu.
VATANDAŞLAR ŞOKA GİRDİ
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, güvenlik önlemlerini atlatarak soluğu Ankamall alışveriş merkezinde aldı. AVM'ye gelen vatandaşlar karşılarında gözü dönmüş boğayı görünce adeta şok yaşadı. Güvenlik görevlileri ise çareyi boğanın önünden kaçmakta buldu.
KORKU DOLU ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Boğanın, uzun uğraşların sonucunda yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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