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Kaçak Koyun Trafiğe Daldı, Sahibi Onu Böyle Kovaladı

KAÇAK KOYUN TRAFİĞE DALDI, SAHİBİ ONU BÖYLE KOVALADI

İzmir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, trafiğin yoğun olduğu Yeşildere Caddesi'ne girdi. Trafikte zor anlar yaşatan kurbanlık koyunun sahibi uzun süre kaçan kurbanlığın peşinden koştu.

Tarih : 01 Eylül 2017, 18:20
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Kurbanlık koyun sahibinin elinden kaçıp trafiğe dalınca sahibi için uzun bir maraton başladı. Cep telefonu kamerası, o anları saniye saniye kaydetti.

SAHİBİNDEN KAÇTI, TRAFİĞE DALDI

Konak ilçesinde, Yeşildere Caddesi üzerinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık yol boyunca ilerlemeye başladı. Sahibini arkasından koşturan kurbanlık koyun, trafikte bekleyen araçların arasına daldı.

KOVALAMACA ANI KAMERADA!

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı anlarda kurbanlığın sahibinin koyunu yakalama çabası bir cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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