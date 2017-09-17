İstanbul Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bir otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, akşam saatlerinde Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsüyle otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: haberinburada