KADIN SÜRÜCÜ, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ERKEK SÜRÜCÜYE PLAKAYLA SALDIRDI
Konya'da trafikte belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüye, araçtan söktüğü plakayla saldırdı.
Konya'da trafikte belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüye, araçtan söktüğü plakayla vurdu. Erkek sürücü de biber gazıyla karşılık verdi. Bu anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
KADIN PLAKAYLA VURDU, ERKEK BİBER GAZI SIKTI
Olay, 10 gün önce merkez Karatay İlçesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kadın sürücü, belirlenemeyen nedenle bir erkek sürücüyle tarıştı. Tartışma ardından otomobilinden inen kadın, erkek sürücünün araç plakasını sökerek sürücüye vurmaya başladı. Kadın sürücü, yakınlarının araya girmeye çalışmasına rağmen erkek sürücüye vurmaya devam etti. Erkek sürücü de aracından aldığı biber gazını kadına doğru sıktı. Daha sonra kadın sürücü elindeki plakayı araca doğru fırlattı. Kavga, kadının yakınları ve çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar