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Kadın Sürücü, Trafikte Tartıştığı Erkek Sürücüye Plakayla Saldırdı

KADIN SÜRÜCÜ, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ERKEK SÜRÜCÜYE PLAKAYLA SALDIRDI

Konya'da trafikte belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüye, araçtan söktüğü plakayla saldırdı.

Tarih : 28 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Kadın Sürücü, Trafikte Tartıştığı Erkek Sürücüye Plakayla Saldırdı(8/10)4

Konya'da trafikte belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüye, araçtan söktüğü plakayla vurdu. Erkek sürücü de biber gazıyla karşılık verdi. Bu anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KADIN PLAKAYLA VURDU, ERKEK BİBER GAZI SIKTI

Olay, 10 gün önce merkez Karatay İlçesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kadın sürücü, belirlenemeyen nedenle bir erkek sürücüyle tarıştı. Tartışma ardından otomobilinden inen kadın, erkek sürücünün araç plakasını sökerek sürücüye vurmaya başladı. Kadın sürücü, yakınlarının araya girmeye çalışmasına rağmen erkek sürücüye vurmaya devam etti. Erkek sürücü de aracından aldığı biber gazını kadına doğru sıktı. Daha sonra kadın sürücü elindeki plakayı araca doğru fırlattı. Kavga, kadının yakınları ve çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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