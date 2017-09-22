KADIN VELİ, SINIFTA DEHŞET SAÇTI! ÖĞRETMENİ, ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE SIRTINDAN BIÇAKLADI
Bursa'daki bir ilkokulda öğretmen, daha önce tartıştığı bir öğrencinin annesi tarafından öğrencilerin gözü önünde sınıfta bacağından ve sırtından bıçaklandı.
Bursa'da bir öğretmen, daha önce tartıştığı bir öğrenci velisi tarafından sınıfta bıçaklandı.
ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
Edinilen bilgiye göre olay, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki İhsan Dikmen İlköğretim Okulu'nda yaşandı. İddiaya göre 4. sınıf öğretmeni Tolga Taştan (36), daha önce tartıştığı öğrenci velisi Necla K. tarafından sınıfta öğrencilerin gözü önünde bacağından ve sırtından bıçaklandı.KADIN VELİ, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Öğretmen ve diğer veliler tarafından etkisiz hale getirilen Necla K. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı öğretmen 112 ambulansıyla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, kadın veli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, polis olayın yaşandığı sınıfta inceleme başlatırken sınıfta şok yaşayan öğrencilerin velileri de çocuklarını almak için okula akın etti.
Kaynak: haberinburada
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