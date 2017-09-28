KADİR TOPBAŞ DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILMADI! YENİ BAŞKAN, MÜHRÜ VEKİLİNDEN ALDI!
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki seçimin üçüncü turunda kullanılan 308 oyun 179'unu alan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
KADİR TOPBAŞ, DEVİR-TESLİM TÖRENİNE KATILMADI
Mevlüt Uysal seçimin ardından, İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet'den görevi devraldı. Görev teslimi basına kapalı olarak gerçekleşti. Daha soran Mevlüt Uysal tebrikleri kabul etti. Devir teslim töreninde gözler eski başkan Kadir Topbaş'ı aradı ancak Topbaş'ın törene katılmadığı ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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