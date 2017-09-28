İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki seçimin üçüncü turunda kullanılan 308 oyun 179'unu alan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

KADİR TOPBAŞ, DEVİR-TESLİM TÖRENİNE KATILMADI

Mevlüt Uysal seçimin ardından, İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet'den görevi devraldı. Görev teslimi basına kapalı olarak gerçekleşti. Daha soran Mevlüt Uysal tebrikleri kabul etti. Devir teslim töreninde gözler eski başkan Kadir Topbaş'ı aradı ancak Topbaş'ın törene katılmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada