KADİR TOPBAŞ: HATA YAPMAMAYA ÇALIŞTIK, AMA ASLA İHANET ETMEDİK!
İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Hata yapmamaya çalıştık. Hata yapılabilir. Ama asla ihanet etmedik." dedi.
İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş, yaptığı basın açıklmasında "Hata yapmamaya çalıştık. Hata yapılabilir. Ama asla ihanet etmedik." dedi.
"HATA İLE İHANET BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI"
İşte Topbaş'ın o sözleri:
Şunu gururla ifade etmek isterim ki, günü geçmişi beraberce yaşadık. Bu şehirde sayın Cumhurbaşkanımızın görev yapmadan önceki dönemleri de hatılarız. Hava kirliliğini, kirli suları gördük. Biz de hata yapmamaya çalıştık. Hata yapılabilir. Ama asla ihanet etmedik.
Hata ile ihanet birbirine karıştırılmamalı. Onurluyum ve gururluyum.
Kaynak: haberinburada
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