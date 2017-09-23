KADİR TOPBAŞ, TWİTTER'DAN İSTANBULLULARA VEDA ETTİ: HERKESE HAKKIMI HELAL EDİYORUM
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş, "Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum." açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Topbaş, "Bugün itibariyle büyük bir şerefle sürdürdüğüm İstanbul Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum" ifadesini kullandı.
"ALLAH'A EMANET OLUN"
Topbaş, şunları kaydetti:
"Üç dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular'a teşekkür ediyorum. Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve AK Partim'e şükranlarımı sunuyorum. Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum. Göreve başladığımda 'Hayatım İstanbul' demiştim. Her zaman dualarımda olan İstanbullular'ın dualarında olabilmek ümidiyle. Allah'a emanet olun."
Kaynak: haberinburada
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