İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tamamlandı ancak gözler Topbaş'a çevrildi. Topbaş, devir-teslim törenine katılmazken yeni başkanı da sosyal medyadan tebrik etmekle yetindi.

"MEVLÜT UYSAL KARDEŞİMİ TEBRİK EDERİM"

Kadir Topbaş, İBB'den istifasının ardından İBB Meclisi'nde yapılan seçimde 3'üncü turda yapılan seçim ile yeni başkan olan Mevlüt Uysal'ı sosyal medya üzerinden attığı tweet ile tebrik etti. Topbaş, paylaştığı mesajda, " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sn. Mevlüt Uysal kardeşimi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

Kadir Topbaş'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj:

Kaynak: haberinburada