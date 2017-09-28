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Kadir Topbaş, Yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ı Sosyal Medyadan Tebrik Etti

KADİR TOPBAŞ, YENİ İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL'I SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ

Devir teslim törenine katılmayan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Mevlüt Uysal'ı sosyal medyadan paylaştığı mesajla tebrik etti.

Tarih : 28 Eylül 2017, 23:40
Puan Ver : Kadir Topbaş, Yeni İbb Başkanı Mevlüt Uysal'ı Sosyal Medyadan Tebrik Etti(9/10)5

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tamamlandı ancak gözler Topbaş'a çevrildi. Topbaş, devir-teslim törenine katılmazken yeni başkanı da sosyal medyadan tebrik etmekle yetindi.

"MEVLÜT UYSAL KARDEŞİMİ TEBRİK EDERİM"

Kadir Topbaş, İBB'den istifasının ardından İBB Meclisi'nde yapılan seçimde 3'üncü turda yapılan seçim ile yeni başkan olan Mevlüt Uysal'ı sosyal medya üzerinden attığı tweet ile tebrik etti. Topbaş, paylaştığı mesajda, " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sn. Mevlüt Uysal kardeşimi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

Kadir Topbaş'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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