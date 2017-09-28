KADİR TOPBAŞ, YENİ İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL'I SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ
Devir teslim törenine katılmayan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Mevlüt Uysal'ı sosyal medyadan paylaştığı mesajla tebrik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tamamlandı ancak gözler Topbaş'a çevrildi. Topbaş, devir-teslim törenine katılmazken yeni başkanı da sosyal medyadan tebrik etmekle yetindi.
"MEVLÜT UYSAL KARDEŞİMİ TEBRİK EDERİM"
Kadir Topbaş, İBB'den istifasının ardından İBB Meclisi'nde yapılan seçimde 3'üncü turda yapılan seçim ile yeni başkan olan Mevlüt Uysal'ı sosyal medya üzerinden attığı tweet ile tebrik etti. Topbaş, paylaştığı mesajda, " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sn. Mevlüt Uysal kardeşimi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.
Kadir Topbaş'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar