Elektronik Kamu Alımları Platformu'ndan yapılan duyuruda, 23 Şubat 2017 tarihinde onaylanan ve 27 Mart 2017 tarihinde pazarlık usulüyle yapılması planlanan ihalenin, 13 Eylül 2017 tarihinde "Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla" iptal edildiği duyuruldu. İBB tarafından iptal edilip ötelenen ihalenin, etüt çalışmaları tamamlandıktan sonra tahminen 6 ay içinde yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.

FİKİR BABASI BAŞBAKAN YILDIRIM'DI

Topbaş, geçtiğimiz yıl İBB'nin Saraçhane Binası'nda düzenlediği basın toplantısında günde 1 milyon kişinin kullanacağını belirttiği ve 500 milyon liraya mal olacak, 60 bin metrekarelik alanda inşa edilecek Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'ni tanıtımı esnasında söz konusu yaya tüneli projesinin fikir babasının Başbakan Binali Yıldırım olduğunu söylemişti.

SONDAJ İHALESİ YAPILMIŞTI

Topbaş'ın görev süresi bitmeden 2019 yılında tamamlanması planlanan tünelin inşaatına başlayabilmek yapılan sondaj çalışmaları ise 1 Aralık 2016'da 7 milyon 500 bin lira bedelle ihale edilmişti.

CHP "MASAL" DEMİŞTİ

İBB Meclisi'nde 2015 Yılı Faaliyet Raporu sunumu sırasında meclis üyelerine geçen yıl yaptığı sunumda da Üsküdar ile Kabataş arasında inşa edilecek yaya tüneli projesini duyuran Topbaş'a ilk itiraz CHP grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'dan gelmişti. Sağlam, Topbaş'ı "Topbaş'tan masallar dinledik. Bunun çalışmasını yaptınız mı? Ters akıntı var, balıklar var, canlılar var" sözleriyle eleştirmişti.

"İSTANBULLULARIN TEK KURUŞUNA HALEL GELMEYECEK"

Topbaş ise yaptığı yatırımlara yönelik eleştirilere ise de "İçeriye ya da dışarıya günü gelmiş 1 lira bile borcumuz yok. Elhamdülillah paramız var. 16,5 milyar yatırım hedefi koymuşuz. Har vurup harman savursaydık bu yatırımlar yapılabilir miydi? İstanbulların kuruşuna helal gelmeyecek. Bana inandıkları için üç dönemden beri başkanlığıma onay vermediler" sözleriyle yanıt vermişti.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada