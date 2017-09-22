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kadir topbaş'ın istifasına chp'den ilk yorum: halkın oylarıyla gitmeli

KADİR TOPBAŞ'IN İSTİFASINA CHP'DEN İLK YORUM: HALKIN OYLARIYLA GİTMELİ

Kadir Topbaş'ın istifasına CHP cephesinden ilk yorum Belediye Başkanı Murat Hazinedar'dan geldi. Hazinedar istifayla ilgili "Halkın belediye başkanları da halkın oylarıyla gitmeli" dedi.

Tarih : 22 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Kadir Topbaş'ın İstifasına Chp'den İlk Yorum: Halkın Oylarıyla Gitmeli(5/10)7


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasıyla ilgili konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Halkın belediye başkanları da halkın oylarıyla yani seçimle gitmesi lazım" dedi.



"HALKIN OYLARIYLA GİTMESİ LAZIM"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasıyla ilgili CHP'den ilk yorum Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'dan geldi. Zeytinburnu'nda programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Halkın belediye başkanları da halkın oylarıyla seçimle gitmesi lazım." yorumunu yaptı.



"OLAĞAN ÜSTÜ BİR BASKI VARDI"



İşte Hazinedar'ın istifayla ilgili sözleri:



Bekliyorduk, çünkü üzerinde olağan üstü bir baskı vardı. Dolayısıyla uzun süredir oluşan baskının bizzat sayın Cumhurbaşkanının talebiyle oluşmuş gibi gözüküyor. Bunu aşağı yukarı biliyorduk, ama farklı düşünmemize neden olacak bir ortam olmadığını düşünüyorum. Ama sonuçta ne yaparsanız yapın belediye başkanı seçilirken, millet seçiyor halk seçiyor. Halkın belediye başkanları da halkın oylarıyla seçimle gitmesi lazım. Bu aslında AK Parti'nin bütün sistemine ve bugüne kadar ortaya koyduğu siyasete aykırı bir durum gözüküyor.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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