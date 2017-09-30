Balıkesir'in Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi'nde gerçekleşen ve üç kişinin ölü bulunduğu olayda jandarma timleri olayın üstünden 24 saat geçmeden sır perdesi araladı. 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

3 CESET BULUNDU

Ayyıldız tepesinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından 3 ceset bulundu. Bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri, biri 16 JFR 46 plakalı beyaz otomobil içinde, diğer 2'si ise aracın 50 metre ilerisindeki çalılıklar arasında olmak üzere üç kişinin cesedini tespit etti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Silahla öldürülmüş halde bulunan kişilerin Bursa Gemlik nüfusuna kayıtlı Sinan Demir (46), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Özgür Güven ve Bandırma nüfusuna kayıtlı İlhan Küçükşahin (30) oldukları öğrenildi.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Olayla alakalı olarak 4 adrese baskın yapıldı, K.Y. (28), T.A (27) ve Ş.A. (29) adlı şahıslar gözaltına alındı. K.Y. adlı şahsın olay günü maktul İlhan Küçükşahin ile iki tabanca satın almak üzere görüştüğü ve kullandığı aracın kamera kayıtlarında maktullerin kullandığı araçla birlikte hareket ettiği değerlendirilen bir araca benzer özellikte olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine K.Y. ve T.A. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin tabanca satın almak üzere buluştukları, aralarında tartışma çıktığı ve daha sonra ayrıldıkları bilgisi edinildi.

ARACIN PASPASINDA KAN TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıslardan K.Y.'nin babasının üzerine kayıtlı ve olay günü kullandıklarını beyan ettiği 10 E 7445 plakalı aracın şoför mahallindeki paspas üzerinden temin edilen kan örneğinde yola çıkan jandarma ve polis ekipleri elde edilen paspası muhafaza altına aldı.

OLAY MAHALLİNDE GÖRÜNTÜLERİ DE VAR

Araçların olay mahalline girişlerine ve bir aracın çıkışına ilişkin de görüntülerin elde edildiği, şüphelilerin olayı gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli şüpheler bulunduğu ve soruşturmanın Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde sürdürüldüğü açıklandı.

Kaynak: haberinburada