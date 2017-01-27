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kahramanmaraş ta 60 mahallede su kesintisi

KAHRAMANMARAŞ TA 60 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ

Kahramanmaraş'ta pazar günü içme suyu depoları bağlantı hatlarında yapılacak çalışma neticesinde 60 mahallede su kesintisi yapılacak.

Tarih : 27 Ocak 2017, 14:59
Puan Ver : Kahramanmaraş Ta 60 Mahallede Su Kesintisi(7/10)7


Kahramanmaraş'ta pazar günü içme suyu depoları bağlantı hatlarında yapılacak çalışma neticesinde 60 mahallede su kesintisi yapılacak.



KASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, içme suyu depoları arası bağlantı hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 60 mahallede 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 01.00'dan 20.00'ye kadar su kesintisi yapılacak.



Su kesintisi yapılacak mahallelerin isimleri şöyle:



"Kavlaklı, Köseli, Kürtül, Bulutoğlu, Hasancıklı, Kılavuzlu, Üngüt, Yamaçtepe, 22. Gün, Haydarbey, Tekerek, Boğaziçi, Vadi, Ağcalı, Piri Reis, Karacaoğlan, Molla Gürani, Oruç Reis, Malik Ejder, Barbaros, Gayberli, Mevlana, Ş.Abdullah Çavuş, Akif İnan, Necip Fazıl, Selçuklu, Saçaklızade, Çamlık, Tavşantepe, Hürriyet, Mimar Sinan, Binevler, İstiklal, Süleyman Şah, 5 Nisan, Cumhuriyet, Gedemen, Karamanlı, Fatih (bir kısmı), Mercimektepe, Serintepe, Mağralı, Yörükselim, Akçakoyunlu, Ş. Evliya, Gazipaşa, Fevzipaşa, Kayabaşı, Divanlı, Senemayşe, Duraklı, Doğukent (bir kısmı), Pınarbaşı, Şeyhadil (bir kısmı), Sakarya, Turan (bir kısmı), Ertuğrul Gazi (bir kısmı), Yusuflar (bir kısmı), Abdulhamithan (bir kısmı) ile Yunus Emre (bir kısmı)"



 



kaynak:haberler








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