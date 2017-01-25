

TP-Link yetkilileri, kaliteli, markalı powerbank'ların güvenli olduklarına dikkat çekerek, kullanıcıları kaliteli Powerbank alırken markalı ve güvenilir ürünleri tercih etmeleri konusunda uyarıyorlar.



Geçtiğimiz günlerde Uşak'ta markasız ve kalitesiz bir powerbank'ın patlaması ve kullanıcının yaralanması olayı nedeniyle kaliteli Powerbank seçimi konusuna bir kez daha dikkat çeken TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, markalı, kaliteli powerbank'ların güvenli olduğunu belirtiyor.



Kullanıcıları powerbank seçerken markalı ürünleri tercih etmesi konusunda uyaran Dinçer, “Powerbank pazarı her geçen gün büyüyor, talep artıyor. Buna paralel olarak ne yazık ki hiçbir güvenlik testinden geçmemiş, içindeki pilin niteliği belli olmayan, malzeme kalitesi son derece düşük, üreticisi dahi belli olmayan ürünler piyasaya sürülüyor” diyerek, içinde pil olan her ürün gibi powerbank'larda da güvenliğin çok önemli olduğunu vurguluyor.



Uşak'ta yaşanan kazaya benzer olayların olmaması için powerbank seçiminde kullanıcıların dikkat etmesi gereken noktaları açıklayan Dinçer, güvenli olmayan powerbank'ların şarj ettiği cihazlara da zarar verebileceğini vurguluyor. Ali Dinçer, kullanıcıların powerbank alırken şu noktalara dikkat etmesini öneriyor:







Güvenilir marka:







Hem ürün kalitesi hem de garanti ve servis için mutlaka güvenilir, bilindik markaların ürünleri tercih edilmeli. ‘No-name' (markasız) ya da uydurma markalı ürünlerden kaçınılmalı.







Kullanılan pilin kalitesi:







Powerbank'ların içinde güç kapasitesine göre belli adette piller oluyor. Bu pillerin markalı, kaliteli olması gerekiyor. Tüketiciler, içinde kullanılan pilin markası belirtilen ürünleri tercih etmeli.







Güvenlik testlerinden geçmiş ürünler:







Powerbank'ların aşırı gerilim, aşırı akım, aşırı şarj, aşırı deşarj ve aşırı ısınma gibi testlerden geçmiş olması çok önemli. Bu testlerden geçmemiş ya da testlere tabi tutulmamış powerbank'lar akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara da ciddi zarar verebiliyor. Mutlaka güvenlik testlerinden geçmiş, sertifikalı ürünler kullanılmalı.







Düzgün (stabil) çıkış gücü:







Powerbank'ların düzgün (stabil) 5V çıkış gücü vermesi gerekir. Aksi halde şarj ettiği cihazların pillerine zarar verir. Çıkış gücündeki dalgalanma (bazen 4.8, bazen 5.2V olması) markasız powerbank'larda görülen önemli bir sorun.







Gerçek kapasite değeri:







Powerbank'ların pil kapasiteleri, fiyatı da belirleyen en önemli unsur. Ne yazık ki piyasada üzerinde yazan kapasite değeri doğru olmayan pek çok ürün mevcut. Hatta daha ağır görünsün diye içine kum doldurulan powerbank'lara da şahit olunduğu düşünülünce, kullanıcılar markalı ürünlere güvenmeliler. Şarj kapasitesi, pil kapasitesini ölçmek için en önemli yol olacaktır.







Hızlı şarj özelliği:







Kullanıcılar powerbank seçerken yukarıdaki noktaların yanı sıra; mutlaka ürünün hızlı şarj özelliği (2A giriş yuvası) olup olmadığını da sorgulamalı. Bu sayede cihazlarını güvenli ve daha hızlı şarj edebilirler.







Akıllı şarj özelliği:







Şarj edilen cihaz çeşidini artırmak ve tüm cihazları güvenli şarj edebilmek için akıllı şarj özellikli powerbank kullanmak gerekiyor. Böylece şarj edilen cihaza göre, uygun akım verilerek cihazlar daha güvenli ve çabuk şarj oluyor. Aynı zamanda orijinal adaptörü ile şarj ediliyormuşçasına şarj ettiğinden cep telefonunun piline zarar vermiyor.



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