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Kamelyanın Altından Filizlenen Karpuzu Gören Vatandaş Şaşkına Döndü

KAMELYANIN ALTINDAN FİLİZLENEN KARPUZU GÖREN VATANDAŞ ŞAŞKINA DÖNDÜ

İzmir'de dinlendiği kamelyanın altından karpuz filizlendiğini gören vatandaş büyük şaşkınlık yaşarken, olayı öğrenen karpuz üreticileri tohumun peşine düştü.

Tarih : 20 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Kamelyanın Altından Filizlenen Karpuzu Gören Vatandaş Şaşkına Döndü(10/10)6

İzmir'de beton çatlaklardan karpuz filizlendiğini gören büyükbaş hayvan üreticisi Servet Eren, alanda bulunan kamelyayı kaldırarak karpuzun yetişmesi için yer açtı.

KARPUZUN GÜNEŞ ALMASI İÇİN KAMELYAYI KALDIRDI

İzmir Kemalpaşa'da büyükbaş hayvancılık yapan veteriner Servet Eren, günün yorgunluğunu atmak için dinlendiği kamelyasının altındaki beton alanda karpuz filizlendiğini gördü. Karpuzun yeteri kadar güneş alması için kamelyasını kaldıran Eren, karpuzun gelişmesini sağladı. Şu anda tek kökten 8 karpuzun çıktığını belirten Eren, karpuz üreticilerinin de tohumu kullanmak istediklerini belirtti.

"KARPUZ ÇEKİRDEĞİ FİLİZLENMİŞ OLABİLİR"

Kullandığu kamelyanın altında çatlak oluştuğunu ve oradan karpuzun filizlendiğini söyleyen Eren, "Gelişmesi iyi olunca kamelyayı kaldırdık ve filizin güneş almasını sağladık. Şu anda tek kökten 7-8 karpuz çıktı. Normalde bu beton çatlaklarından karpuz çıkmaz ama sanırım yediğimiz karpuzdan çıkan çekirdek bu şekilde filizlendi. Bu durum karpuz yetiştiricilerinin de ilgisini çekti. Bir tane karpuz çıkınca biz de bundan tohum elde etmek için karpuz yetiştirmeye başladık. Karpuz üreticileri, bu karpuzların tarlada olandan daha iyi geliştiğini ve tohumunu kullanmak istediklerini söylüyor. Kamelyamızı kaldırdık ama kamelyanın telafisi var. Bir karpuz için kamelyamızı feda ettik ama kamelyanın telafisi var" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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