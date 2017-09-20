KAMELYANIN ALTINDAN FİLİZLENEN KARPUZU GÖREN VATANDAŞ ŞAŞKINA DÖNDÜ
İzmir'de dinlendiği kamelyanın altından karpuz filizlendiğini gören vatandaş büyük şaşkınlık yaşarken, olayı öğrenen karpuz üreticileri tohumun peşine düştü.
İzmir'de beton çatlaklardan karpuz filizlendiğini gören büyükbaş hayvan üreticisi Servet Eren, alanda bulunan kamelyayı kaldırarak karpuzun yetişmesi için yer açtı.
KARPUZUN GÜNEŞ ALMASI İÇİN KAMELYAYI KALDIRDI
İzmir Kemalpaşa'da büyükbaş hayvancılık yapan veteriner Servet Eren, günün yorgunluğunu atmak için dinlendiği kamelyasının altındaki beton alanda karpuz filizlendiğini gördü. Karpuzun yeteri kadar güneş alması için kamelyasını kaldıran Eren, karpuzun gelişmesini sağladı. Şu anda tek kökten 8 karpuzun çıktığını belirten Eren, karpuz üreticilerinin de tohumu kullanmak istediklerini belirtti.
"KARPUZ ÇEKİRDEĞİ FİLİZLENMİŞ OLABİLİR"
Kullandığu kamelyanın altında çatlak oluştuğunu ve oradan karpuzun filizlendiğini söyleyen Eren, "Gelişmesi iyi olunca kamelyayı kaldırdık ve filizin güneş almasını sağladık. Şu anda tek kökten 7-8 karpuz çıktı. Normalde bu beton çatlaklarından karpuz çıkmaz ama sanırım yediğimiz karpuzdan çıkan çekirdek bu şekilde filizlendi. Bu durum karpuz yetiştiricilerinin de ilgisini çekti. Bir tane karpuz çıkınca biz de bundan tohum elde etmek için karpuz yetiştirmeye başladık. Karpuz üreticileri, bu karpuzların tarlada olandan daha iyi geliştiğini ve tohumunu kullanmak istediklerini söylüyor. Kamelyamızı kaldırdık ama kamelyanın telafisi var. Bir karpuz için kamelyamızı feda ettik ama kamelyanın telafisi var" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar