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Kamu Atamalarında Boş Kadro Sayısının 5 Katı Aday Sınava Çağırılacak

KAMU ATAMALARINDA BOŞ KADRO SAYISININ 5 KATI ADAY SINAVA ÇAĞIRILACAK

İl özel idareleri ve belediyeler, kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracak.

Tarih : 28 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Kamu Atamalarında Boş Kadro Sayısının 5 Katı Aday Sınava Çağırılacak(8/10)4

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin "İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi" bölümünde yer alan 27/C maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "üç katı" ibaresi "beş katı" olarak değiştirildi.

5 KATI ORANINDA ADAY SINAVA ALINACAK

Değişiklik kapsamında il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, başvuran adayları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başarı puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracak.

Söz konusu düzenleme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (Devlet Personel Başkanlığı) yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 11 Eylül tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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