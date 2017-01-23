Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

kamu bankaları da sorunlu kredilerini satabilecek

KAMU BANKALARI DA SORUNLU KREDİLERİNİ SATABİLECEK

Bugün Resmi Gazete`de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu bankaları da sorunlu varlıklarını varlık yönetim şirketlerine devredebilecek.

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:00
Puan Ver : Kamu Bankaları Da Sorunlu Kredilerini Satabilecek(8/10)10


Bugün Resmi Gazate'de 29957 sayısıyla yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), kamu bankalarına da sorunlu varlıklarını varlık yönetim şirketlerine devretme hakkı tanıdı.



İlgili KHK'nın 5. maddesinde şu ifade yer aldı:



"19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.



"Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir."



DEVİR HAKKI SADECE ÖZEL BANKALARDAYDI



Kanunun 143. maddesi varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanını düzenliyor.  Daha önce sadece özel bankalar bunu kullanabiliyordu. Son verilere göre bankacılık sistemindeki sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3,5. Buna varlık yönetim şirketlerine devredilen krediler de eklendiğinde oran yüzde 4,6 olarak hesaplanıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kamu  Bankaları  Da  Sorunlu  Kredilerini  Satabilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER