Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik

Kamuda CEO Dönemi! Kurumlar Özel Sektör Mantığıyla Çalışacak

KAMUDA CEO DÖNEMİ! KURUMLAR ÖZEL SEKTÖR MANTIĞIYLA ÇALIŞACAK

Hükümet, kamuya özel sektör mantığı getiriyor. Bürokraside özel sektörden emekli olmuş ya da görevden ayrılmış liyakat sahibi üst düzey yöneticiler çalışabilecek. İnsan kaynağı kalitesi artacak.

Tarih : 30 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Kamuda Ceo Dönemi! Kurumlar Özel Sektör Mantığıyla Çalışacak(10/10)6

Hükümetin üç yıllık ekonomi programında kamu personel rejimine yönelik de önemli adımlar atılıyor. Buna göre, kamu ve özel sektörden emekli olan ya da istifa eden liyakat sahibi üst düzey uzmanlar, CEO'lar devletin çeşitli program ve projelerinde çalıştırılabilecek. İster gönüllü ister ücretli çalıştırılacak bu kişiler için esnek bir istihdam mekanizması kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında kamu kurumları yeniden yapılandırılırken, insan kaynağı kalitesi artırılacak, vatandaşın memnuniyeti ön plana çıkarılacak.

İşte yapılacak düzenlemeler:

İDARİ YAPI DEĞİŞİYOR

Kamu kurumlarının idari yapısı değişiyor. Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacak, mevcut kurumlar ihtiyaç doğrultusunda yapılandırılacak. Kurumlar özel sektör mantığıyla kurumsal yönetim ilkelerine uygun çalışacak.

YENİ BELEDİYE YASASI

Büyükşehir Belediye Yasası yeniden yazılacak. Taşradaki personel kalitesi iyileştirilecek. Merkez ve taşra teşkilatı arasındaki ilişki güçlendirilecek. Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarıyla aralarındaki işbirliği esasları güncellenecek.

İNSAN KAYNAĞI KALİTESİ

Kamuda insan kaynağı kalitesi artırılacak. Taşradaki uygulama etkinliği, personel kalitesi iyileştirilecek.

TADOİE YAPILANDIRILACAK

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TADOİE) kamu personeli yetiştirme merkezi olarak yeniden yapılandırılacak. Enstitü, bakanlıkların ihtiyaçları doğrultusunda her yıl kamu personeli programları gerçekleştirecek.

CEO TRANSFER EDİLECEK

Kamudan, özel sektörden emekli olmuş ya da görevden ayrılmış liyakat sahibi üst düzey yönetici, uzman personel ile çalışılacak.

RESMİ GAZETE'DE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Mevzuat değişikliklerinde hesap verebilirlik, kamuoyunu bilgilendirme ve katılımcılık boyutları güçlendirilecek. Bütün bunları kapsayan bir internet platformu kurulacak.Resmi Gazete'de yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini açıklayacak bir internet sitesi oluşturulacak. Yenilikçi hizmetler ile bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla kişisel veri ve ticari sır içermeyen kamu verisinin paylaşımına yönelik çalışmalara hız verilecek. Bu konuda kurumsal altyapı oluşturulacak. Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren belgelere dönüştürülecek.

KALKINMAYA ÖZEL ÖNEM

Kamu-özel sektör arasındaki işbirliği, katılımcılık artırılacak. Her yıl kamu personel yetiştirme programları düzenlenecek. Kamunun sivil örgütlerle istişaresi güçlendirilecek. Kalkınma ajansları, bölge kalkınma idareleri yerel yönetimlerin yetkileri güçlendirilecek. Vatandaşların talepleri için internet tabanlı yazılımlar kullanılacak. Böylece vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi ölçülecek.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kamuda  Ceo  Dönemi  Kurumlar  Özel  Sektör  Mantığıyla  Çalışacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER