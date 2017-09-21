KAMUYA 100 BİN YENİ PERSONEL ALINIYOR
2018'de kamuya 100 bine yakın yeni personel geliyor. Bakan Ağbal, önceliğin, öğretmen, hakim, savcı, sağlık personeli ve araştırma görevlilerinde olacağını belirtti.
Kamuya 2018'de yapılacak personel alımlarının ipuçları geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelecek yıl önceliğin 4 alanda olacağını belirtirken, "Sayı geçen yıllarla benzer olacak" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.
"ORTA VADELİ PROGRAM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Orta Vadeli Program (OVP) ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini belirten Ağbal, kamunun gelecek yıl da belirli sayıda personel almaya devam edeceğini söyledi. OVP açıklandığında rakamların net şekilde görüleceğine işaret eden Ağbal, "Gelecek yıl öncelik öğretmen, hakim, savcı, sağlık personeli ve araştırma görevlisi alımlarında olacak. Geçen yıllarla benzer rakamlar olacağını söyleyebilirim" dedi.
20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 2018'de yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapabileceklerini söyledi. Atamalara ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, "Bütçe geçtikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanımızın da olduğu bir heyette, talebimizi sunacağız. Onlar, Türkiye'nin durumuna, bütçenin durumuna bakacaklar. Bize izin verecekler. 20 bine yakın öğretmeni de 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız. Duyuruları şubat ayında başlatıyoruz, sınavları mayıs gibi yapıyoruz, ağustos gibi de göreve başlatıyoruz" bilgisini paylaştı. Kamuya son yıllarda yıllık 100 bine yakın personel alımı yapılıyor.
Kaynak: haberinburada
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