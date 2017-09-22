Denizli Serinhisar ilçesinde bir bıçak ustası, en keskin, en dayanıklı bıçaklarını kamyon makası ve tren rayından üretiyor.

Denizli Serinhisar ilçesinde bir bıçak ustası, en keskin, en dayanıklı bıçaklarını kamyon makası ve tren rayından üretiyor. Yaklaşık 3 bin nüfuslu Yatağan Mahallesi'nde evlerin yanına kurulan atölyelerdeki tezgahlarda dövülen bıçak ve palalar, müşteri talebine göre tasarlanıyor.

KAMYON MAKASI, TREN RAYI VE RULMAN KULLANIYOR

Osmanlı Devleti döneminde orduya kılıç üretilen Yatağan'da, bugün kasaplar için bıçak imal ediliyor. Dedesinden 6 yaşında öğrendiği mesleği yaşatmaya çalışan bıçak ustası Ali Şahin, hurdalardan topladığı kamyon makası ve tren raylarını bıçak ve satıra dönüştürüyor.

Her çelikten ve demirden bıçak yapılamayacağını, kaliteli çelikleri seçtikten sonra imalata geçilmesi gerektiğini anlatan Şahin, kendisinin daha çok kamyon makası, tren rayı ve rulman gibi parçaları kullandığını belirtti.

"KAMYON MAKASINDAN YAPILAN SATIR 100 YIL DAYANIR"

Ocakta bin dereceye varan sıcaklıkta kamyon makasını döverek satır yaptığını anlatan Şahin, "Bir kamyon makasından yaptığım satır kullanıma göre 100 yıl dahi dayanabilir. Tren rayından yaptığım kasap bıçakları, kamyon makasından dövdüğüm bıçaklar normal bıçaklara nazaran daha kalitelidir. Kesim ve kullanım olarak bu çelikler, kolay kolay körelmez. Tren rayından yaptığım bir kasap bıçağı ile büyük bir ağacı parçalayabilir ve sonunda tıraş olabilirsiniz. Asla keskinliğini kaybetmez. Yaptığım kasap bıçağının kalitesini müşterilerime anlatabilmek için önce odunu ardından bir kağıdı jilet gibi kesiyorum. Asla keskinliğini kaybetmediğini gösteriyorum." diye konuştu.

"ÜÇ GÜNDE BİR BIÇAK YAPIYORUM"

Şahin, yapılan işin kalitesini müşteriye gösterebilmek için görüntüler çekip bunları sosyal medyada yayınladığını ifade ederek, "Bizim buradaki amacımız müşteriye çeliğin kalitesini göstermek. Asıl önemli olan kaliteli çeliği kullanabilmek. Ben günde 1 bıçak yapıyorum. Ama kaliteli oluyor. Bazen 3 günde bir tane bıçak yaptığım oluyor. Amacımız sağlam ve kaliteli ürün ortaya çıkartabilmek" dedi.

Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alim Ayduran da mahallede her evin altında muhakkak bir atölyenin bulunduğunu ve bıçakçılık sanatının yaşatılmaya çalışıldığını anlattı.

"MAHALLEDE 140 AİLE DEMİR DÖVÜYOR"

Ustaların bıçak, çakı, tahra, balta, makas, kırklık, saban demiri ve pala gibi aletlerin üretimini yaptığını kaydeden Ayduran, şöyle konuştu:

"Mahallemizde irili ufaklı 140 aile işletmesi demir dövüyor. Teknolojinin gelişmesinin ardından üretimler neredeyse 2 katına çıktı. Tabi ki bıçaklar hala el işçiliği ile yapılıyor. Yüzde 100 fabrikasyon makinelerle çalışmıyoruz. Mahalledeki atölyelerde yıllık 1,5 milyon bıçak ve ürünleri imal ediliyor. Bu rakamın her yıl arttığını görmek bizi sevindiriyor. İki yıl önce 800 bin adet bıçağı başka illere gönderdik. Bu üretim her yıl yüzde 20 artış sağlıyor." dedi.

Kaynak: haberinburada