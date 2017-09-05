KAMYONET, HAREKET HALİNDEKİ TRAMVAYIN ÖNÜNE DÜŞTÜ
Konya'da araçlara makas atmaya çalıştığı iddia edilen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki tramvayın önüne düştü.
Konya'da araçlara makas atmaya çalıştığı iddia edilen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki tramvayın önüne uçtu. Tramvayın kamyoneti önceden fark etmesi ise büyük bir facianın önüne geçti.
TRAMVAYIN ÖNÜNE DÜŞTÜ
Kaza, 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Ö. (55) idaresindeki 42 TG 158 plakalı kamyonet, otogar istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken araçlara makas attığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Alaeddin-Kampüs seferini yapan tramvayın önüne düştü.
MAKİNİSTİN DİKKATİ FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Tramvayın hareket halinde olması ve makinistin kazayı önceden fark ederek durması ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Tahir Ö., kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tramvay yoluna düşen araç ise olay yerine çağrılan çekici ve vatandaşların yardımıyla rayların üzerinden kaldırıldı. Yapılan incelemede araçtaki içki şişeleri dikkat çekti. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat aksayan tramvay seferleri kamyonetin raylardan kaldırılmasının ardından tekrar başladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte kaza yerinden kareler:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- 200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar