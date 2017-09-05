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Kamyonet, hareket halindeki tramvayın önüne düştü

KAMYONET, HAREKET HALİNDEKİ TRAMVAYIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Konya'da araçlara makas atmaya çalıştığı iddia edilen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki tramvayın önüne düştü.

Tarih : 05 Eylül 2017, 12:00
Puan Ver : Kamyonet, Hareket Halindeki Tramvayın Önüne Düştü(6/10)2

Konya'da araçlara makas atmaya çalıştığı iddia edilen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki tramvayın önüne uçtu. Tramvayın kamyoneti önceden fark etmesi ise büyük bir facianın önüne geçti.

TRAMVAYIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Kaza, 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Ö. (55) idaresindeki 42 TG 158 plakalı kamyonet, otogar istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken araçlara makas attığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Alaeddin-Kampüs seferini yapan tramvayın önüne düştü.

MAKİNİSTİN DİKKATİ FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Tramvayın hareket halinde olması ve makinistin kazayı önceden fark ederek durması ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Tahir Ö., kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tramvay yoluna düşen araç ise olay yerine çağrılan çekici ve vatandaşların yardımıyla rayların üzerinden kaldırıldı. Yapılan incelemede araçtaki içki şişeleri dikkat çekti. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat aksayan tramvay seferleri kamyonetin raylardan kaldırılmasının ardından tekrar başladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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