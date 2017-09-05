KAMYONET, HAREKET HALİNDEKİ TRAMVAYIN ÖNÜNE DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA!
Konya'da araçlara makas atmaya çalışan kamyonet seyir halindeki tramvayın önüne düştü. Facianın kılpayı önlendiği kaza sırasında kameralar kayıttaydı.
Konya'da güvenlik kameralarına yansıyan kaza, kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye atan hareketleriyle başladı.
KAMYONET, SEYİR HALİNDEKİ TRAMVAYIN ÖNÜNE DÜŞTÜ
Araçlara makas atmaya çalışan kamyonet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, seyir halindeki tramvayın önüne düştü.
FACİA SON ANDA ÖNLENDİ
Tramvayın kamyoneti önceden fark etmesi ise büyük bir facianın önüne geçti. O anlar tramvayın kontrol kabininde yer alan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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