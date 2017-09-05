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Kamyonet, Hareket Halindeki Tramvayın Önüne Düştü, O Anlar Kamerada!

KAMYONET, HAREKET HALİNDEKİ TRAMVAYIN ÖNÜNE DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA!

Konya'da araçlara makas atmaya çalışan kamyonet seyir halindeki tramvayın önüne düştü. Facianın kılpayı önlendiği kaza sırasında kameralar kayıttaydı.

Tarih : 05 Eylül 2017, 21:00
Puan Ver : Kamyonet, Hareket Halindeki Tramvayın Önüne Düştü, O Anlar Kamerada!(6/10)2

Konya'da güvenlik kameralarına yansıyan kaza, kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye atan hareketleriyle başladı.

KAMYONET, SEYİR HALİNDEKİ TRAMVAYIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Araçlara makas atmaya çalışan kamyonet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, seyir halindeki tramvayın önüne düştü.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Tramvayın kamyoneti önceden fark etmesi ise büyük bir facianın önüne geçti. O anlar tramvayın kontrol kabininde yer alan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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