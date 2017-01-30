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kanada'da camiye saldırı! çok sayıda ölü ve yaralı var

KANADA'DA CAMİYE SALDIRI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Göçmenlere karşı olumlu tavrıyla bilinen Kanada'da yerel zaman dilimiyle akşam saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti.

Tarih : 30 Ocak 2017, 11:26
Puan Ver : Kanada'da Camiye Saldırı! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var(5/10)3


Göçmenlere karşı olumlu tavrıyla bilinen Kanada'da yerel zaman dilimiyle akşam saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti.



Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'deki bir camide yatsı namazı kılınırken silahlı saldırganlar ateş açtı. Yaklaşık 40 kişinin bulunduğu camide patlayan silahlar en az altı kişinin ölümüne yol açtı.



Başbakan Justin Trudeau, olayın bir terör saldırısı olduğunu resmen duyurdu. Yerel basın, saldırganların sayısını üç olarak veriyor. Fransızca yayın yapan Radio-Canada, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde üç silahlı saldırganın camide ateş açtığını aktarıyor.



Saldırının gerçekleştiği Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans sevk edildi, sekiz yaralı hastanelere taşındı.



Başbakan Trudeau'dan mesaj: Korkak saldırı!



Kanada Başbakanı Trudeau, Twitter hesabından bir mesajla saldırıyı kınadı:



"Bu gece Kanadalılar, Quebec'teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte."



 



kaynak:milliyet








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