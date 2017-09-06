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KANARYA RVP'NİN YERİNİ ATLETİCO'LU İLE DOLDURACAK


Kanarya RvP'nin yerini Atletico'lu ile dolduracak
Tarih : 06 Eylül 2017, 14:00
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Fenerbahçe, Robin van Persie'nin şok sakatlığı sonrasında forvet takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı. Tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen son isim, Atletico Madrid'li Luciano Vietto...

FORVETTEKİ 4. TERCİH

İspanya'dan AS gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Vietto'yu kiralık olarak kadrosuna katma niyetinde. Atletico Madrid ise forvetteki 4. tercihi olan 23 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor. Bu şartlarda transferin gerçekleşme ihtimali düşük olsa da Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor.

20 MİLYON EURO'YA GELDİ

Luciano Vietto, kariyerine Racing Club takımında başladı. 2014 yılında 5.5 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer olan genç forvet, 1 yıl sonra tam 20 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu bu sezon Atletico Madrid'de 2 lig maçında toplam 72 dakika süre aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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